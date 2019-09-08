Назван самый безопасный автомобиль такси

Назван самый безопасный для пассажира автомобиль такси

Составлен рейтинг автомобилей такси, в которых пассажир будет лучше защищён в случае ДТП. Он основан на показателях безопасности транспортных средств.

Рейтинг подходящих для коммерческих перевозок автомобилей возглавил Volkswagen Polo . Водитель или взрослый пассажир защищены на 96%, несовершеннолетний пассажир на 85%, а пешеход на 76%. Благодаря невысокой стоимости и популярности эта немецкая машина уверенно удерживает первое место в таксопарках России.

На второй строчке рейтинга расположилась Kia Rio. Флагман корейского автопрома удостоился 11 баллов из 16 возможных на разных краш-тестах.

Бронза рейтинга досталась Skoda Rapid . Эксперты отмечают, что в случае ДТП пассажиры этого авто рискуют серьёзно травмировать шею при сильных ударах сзади.

Список надёжных для такси автомобилей был составлен на основе рейтингов Euro NCAP, национальной администрации безопасности дорожного движения США, а также Американского страхового института дорожной безопасности. Из российских учитывался ARCAP, уточняет издание iReactor.