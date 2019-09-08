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Назван самый безопасный для пассажира автомобиль такси 

News.ru 5 часов назад
Назван самый безопасный автомобиль такси
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Составлен рейтинг автомобилей такси, в которых пассажир будет лучше защищён в случае ДТП. Он основан на показателях безопасности транспортных средств.
Рейтинг подходящих для коммерческих перевозок автомобилей возглавил Volkswagen Polo. Водитель или взрослый пассажир защищены на 96%, несовершеннолетний пассажир на 85%, а пешеход на 76%. Благодаря невысокой стоимости и популярности эта немецкая машина уверенно удерживает первое место в таксопарках России.
На второй строчке рейтинга расположилась Kia Rio. Флагман корейского автопрома удостоился 11 баллов из 16 возможных на разных краш-тестах.
Бронза рейтинга досталась Skoda Rapid. Эксперты отмечают, что в случае ДТП пассажиры этого авто рискуют серьёзно травмировать шею при сильных ударах сзади.
Список надёжных для такси автомобилей был составлен на основе рейтингов Euro NCAP, национальной администрации безопасности дорожного движения США, а также Американского страхового института дорожной безопасности. Из российских учитывался ARCAP, уточняет издание iReactor.
Рейтинг самых надёжных подержанных моделей автомобилей возглавила японская машина Toyota Yaris. На втором месте оказался Lexus CT, на третьем — Audi Q3.
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Комментарии1
Автоновости , Audi Q3 , Toyota Yaris , Skoda Rapid , Audi , Kia , Lexus , Volkswagen Polo , Toyota , Volkswagen , Skoda , Kia Rio , Lexus CT
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