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Mercedes представил «заряженный» A45S во Франкфурте 

Car.ru + ещё 2 52 минуты назад
Mercedes представил «заряженный» A45S во Франкфурте
Фото: Car.ru
Конструкторы автомобильного концерна Mercedes представили во Франкфурте обновленный автомобиль A45S.
Интересным моментом становится тот факт, что официальная информация о машине появилась еще в начале июля. Но, несмотря на это, вживую автомобиль представили только сегодня.
Под капотом установлен модернизированный 2,0-литровый силовой агрегат, мощностью 382 лошадиные силы. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобиль оснащен системой переднего привода, а также большим количеством дополнительных опций, которые позволяют с комфортом эксплуатировать модель как в городе, так и за его пределами.
Для разгона до 100 километров в час машине требуется 3,9 секунды. При этом максимальная скорость модели составляет 270 километров в час. Также для покупателей будет доступна более топовая версия, оснащенная дрифт-пакетом.
Стоимость представленного автомобиля пока не озвучена. По словам производителей, точная цена будет названа совместно с началом массовых продаж.
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