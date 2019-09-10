Mercedes представил «заряженный» A45S во Франкфурте

Конструкторы автомобильного концерна Mercedes представили во Франкфурте обновленный автомобиль A45S.

Интересным моментом становится тот факт, что официальная информация о машине появилась еще в начале июля. Но, несмотря на это, вживую автомобиль представили только сегодня.

Под капотом установлен модернизированный 2,0-литровый силовой агрегат, мощностью 382 лошадиные силы. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобиль оснащен системой переднего привода, а также большим количеством дополнительных опций, которые позволяют с комфортом эксплуатировать модель как в городе, так и за его пределами.

Для разгона до 100 километров в час машине требуется 3,9 секунды. При этом максимальная скорость модели составляет 270 километров в час. Также для покупателей будет доступна более топовая версия, оснащенная дрифт-пакетом.

Стоимость представленного автомобиля пока не озвучена. По словам производителей, точная цена будет названа совместно с началом массовых продаж.