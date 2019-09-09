Глава Nissan покинет пост 16 сентября

Глава японского автоконцерна Nissan Хирото Саикава покинет свой пост 16 сентября, об этом было объявлено в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Также сообщается, что совет директоров предварительно согласовал кандидатуру исполнительного директора Nissan Ясухиро Ямаути на пост главы автоконцерна.

С конца прошлого года автоконцерн сотрясает череда скандалов, связанных поначалу с арестом и выявленными нечистоплотными финансовыми операциями бывшего председателя совета директоров компании Карлоса Гона. Идет следствие.

Кроме этого, как сообщалось ранее со ссылкой на телекомпанию NHK, было установлено, что и сам гендиректор автоконцерна получал завышенные доходы. Компания выяснила, что шесть лет назад Саикава скорректировал дату получения дохода от акций на день после повышения их курса. В результате этой операции он получил на 47 миллионов иен (около 440 тысяч долларов) больше, чем должен был. И таким образом повышали свои доходы от акций компании еще несколько человек в руководстве.

После этого Саикава пообещал вернуть часть доходов от акций, а на выходных в СМИ просочилась информация о том, что глава автоконцерна намерен подать в отставку.