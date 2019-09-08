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Audi представила обновлённую А5 

Авторамблер 4 часа назад
Audi представила обновлённую А5
Фото: Авторамблер
Вслед за ингольштадтскими "четверками" обновления коснулись имиджевых "а-пяток", получивших интересные апгрейды.
Рестайлинг Audi A4 выдался масштабным как минимум в вопросах стилистики — изменилось большинство кузовных панелей.
Тем временем внешнее омоложение купе, кабриолетов и лифтбеков A5 свелось к легкой косметической "подтяжке". У них новые бамперы, видоизмененная решетка радиатора с этакими сотами вместо горизонтальных полос и скорректированная оптика. Кстати, автомобиои уже в базовой комплектации оснащены светодиодными фарами, а в качестве опции доступна не только матричная оптика, но и лазерно-люминофорная для дальнего света.
Салон без откровений — здесь новшества в том же ожидаемом ключе, что и у Audi A4. В "базе" так называемая "виртуальная" панель приборов диагональю 12,3 дюйма. Предусмотрена новая мультимедийная система с управлением через сенсорный монитор или посредством голосовых команд.
Оснащение "а-пяток" стало богаче, а вот гамма двигателей сократилась. Бензиновых 150-сильных агрегатов больше не предлагают. Открывает палитру 2,0-литровая "турбочетверка" в версии 40 TFSI и 45 TFSI (190 и 245 л.с. соответственно). Дизельная армада представлена мотором объемом 2,0 л для модификаций 35 TDI и 40 TDI (163 и 190 л.с. соответственно), а также могучим 3,0-литровым V6 для 45 TDI (231 л.с.).
И, конечно, в линейке сохранилась "заряженные" S5. В Старом Свете они доступны с 347-сильным дизелем V6 объемом 3,0 л, оснащенным электрическим наддувом и 48-вольтовым стартер-генератором. Спорткары, продающиеся за пределами Европы, как и прежде будут заряжены 354-сильным наддувным V6.
Европейские продажи начнутся осенью нынешнего года.
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Автоновости , Audi , Audi A4
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