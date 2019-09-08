Росстандарт раскрыл мощность новой версии Rolls-Royce

В базе данных Росстандарта появились подробности о «драйверской» версии Black Badge люксового внедорожника Rolls-Royce Cullinan. Сертификационный орган опубликовал характеристики доработанного двигателя V12 объёмом 6.75 литра — в исполнении Black Badge мотор будет выдавать 600 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

Прибавка в 29 лошадиных сил и 50 Нм крутящего момента относительно «обычного» битурбодвигателя V12 достигается за счёт нового программного обеспечения и замены выпускной системы. Вероятно, что Rolls-Royce Cullinan Black Badge получит фирменный стайлинг-пакет по аналогии со спецверсиями Ghost и Wraith: хромированные элементы экстерьера будут заменены чёрными, а в салоне появится специальный декор.

Официально компания Rolls-Royce не раскрывала информацию о «чёрной» версии внедорожника, так что российский надзорный орган досрочно рассекретил мощностные параметры.

В основе первого «Роллс-Ройса» с полным приводом лежит модернизированная модульная платформа, дебютировавшая на «Фантоме» восьмого поколения. По длине Cullinan превосходит единственного конкурента — Bentley Bentayga — на 200 миллиметров. От переднего до заднего бампера «Каллинана» — 5341 миллиметр: сравнимо с длиной короткобазного седана Rolls-Royce Ghost

Мировая премьера Rolls-Royce Cullinan состоялась в мае прошлого года. Российские продажи внедорожника начались в конце декабря. Базовая цена «Каллинана» в нашей стране — 25 миллионов рублей. Можно предположить, что версия Black Badge обойдётся как минимум в 31 миллион рублей.