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Росстандарт раскрыл мощность новой версии Rolls-Royce 

Motor.ru 3 часа назад
Росстандарт раскрыл мощность новой версии Rolls-Royce
Фото: Motor
В базе данных Росстандарта появились подробности о «драйверской» версии Black Badge люксового внедорожника Rolls-Royce Cullinan. Сертификационный орган опубликовал характеристики доработанного двигателя V12 объёмом 6.75 литра — в исполнении Black Badge мотор будет выдавать 600 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.
Прибавка в 29 лошадиных сил и 50 Нм крутящего момента относительно «обычного» битурбодвигателя V12 достигается за счёт нового программного обеспечения и замены выпускной системы. Вероятно, что Rolls-Royce Cullinan Black Badge получит фирменный стайлинг-пакет по аналогии со спецверсиями Ghost и Wraith: хромированные элементы экстерьера будут заменены чёрными, а в салоне появится специальный декор.
Официально компания Rolls-Royce не раскрывала информацию о «чёрной» версии внедорожника, так что российский надзорный орган досрочно рассекретил мощностные параметры.
В основе первого «Роллс-Ройса» с полным приводом лежит модернизированная модульная платформа, дебютировавшая на «Фантоме» восьмого поколения. По длине Cullinan превосходит единственного конкурента — Bentley Bentayga — на 200 миллиметров. От переднего до заднего бампера «Каллинана» — 5341 миллиметр: сравнимо с длиной короткобазного седана Rolls-Royce Ghost.
Мировая премьера Rolls-Royce Cullinan состоялась в мае прошлого года. Российские продажи внедорожника начались в конце декабря. Базовая цена «Каллинана» в нашей стране — 25 миллионов рублей. Можно предположить, что версия Black Badge обойдётся как минимум в 31 миллион рублей.
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Автоновости , Bentley Bentayga , Bentley , Rolls-Royce Ghost , Rolls-Royce
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