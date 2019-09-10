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Россия снизила пошлины на легковые автомобили 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Россия снизила пошлины на легковые автомобили
Фото: globallookpress.com
Ввозные пошлины на легковые автомобили снижены в России с 10 сентября до 15% (вместо 17% ранее) в рамках выполнения обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО).
После присоединения РФ к ВТО в 2012 году максимальные переходные периоды для снижения на импорт несельскохозяйственной продукции — семь лет — установили для автомобилей и авиационной техники гражданского назначения. За это время ввозная ставка на эту продукцию снизилась с 25% до 15% (автомобили) и 12,5% (самолёты), передаёт «Интерфакс».
После 1 января 2020 года, когда в России тарифная квота на свинину сменится на плоский тариф в 25%, тарифные обязательства перед ВТО будут полностью выполнены, сообщила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова.
Как писал News.ru ранее, за восемь месяцев 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию снизился на 1,3%, до $137,7 млрд В августе объём импорта уменьшился на 1,6% по сравнению с июлем.
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Автоновости , Бортжурнал , ВТО , Минэкономразвития , Интерфакс
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