Какой будет новая Toyota RAV4 для России?

Новая Toyota RAV4 для России — какой она будет? Мы уже узнали

Как недавно уже сообщалось, на заводе Toyota в Санкт-Петербурге прекращен выпуск популярнейшего кроссовера RAV4 в связи со сменой поколений этой модели: вместо прежней на сборочную линию встает новая генерация. И вот уже опубликован официальный документ, дающий представление о российских спецификациях готовящегося к выпуску автомобиля.

Упомянутый документ появился в открытой базе Росстандарта и представляет собой сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), традиционно содержащий в себе информацию по основным спецификациям автомобиля, разрешенного к эксплуатации на территории РФ. Отметим, что прошел лишь год с момента премьеры нового RAV4 на парижском Мондиале.

Итак, теперь известно, что RAV4 российского производства в версиях 4х2 и 4х4 будет располагать двумя бензиновыми 4-цилиндровыми двигателями на выбор: 2-литровым мощностью 150 л.с. и 200-сильным 2,5-литровым. Причем первый из них агрегатируется с бесступенчатым вариатором, а второму в пару предложена 8-ступенчатая АКПП, и никак иначе.

В перечень доступного для Toyota RAV4 оборудования, согласно ОТТС, входят система вызова экстренных оперативных служб, электронные системы контроля устойчивости (VSC) и помощи при экстренном торможении (BAS), система мониторинга давления воздуха в шинах, система распределения тормозных усилий (EBD), антипробуксовочная система (TRC), система помощи при подъеме на склоне (HAC), функция автоматической активации стояночного тормоза (Brakehold), аудиосистема, подогрев передних сидений.

Производство нового RAV4 на заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге должно стартовать 1 октября, после чего кроссоверы начнут поступать в салоны российских дилеров. Цены на них пока не объявлены, так что пока остается ориентироваться на старые: минимальный ценник на RAV4 сходящего со сцены поколения составляет чуть больше 1,6 млн рублей в переднеприводном варианте с механической трансмиссией и чуть больше 1,8 млн в версии 4х4.