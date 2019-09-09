В России изменится порядок получения водительских прав

Россиян ждут очередные изменения порядка получения прав: ГИБДД предлагает повысить максимальный возраст получения водительского удостоверения категории А с 18 до 20 лет.

Кроме того, кандидат должен будет сначала научиться управлять мотоциклом мощностью не более 47 л.с. — стаж должен составлять по крайней мере два года, сообщает «Коммерсантъ». Для управления такими ТС ведомство предлагает ввести новую категорию — А2.

Также предлагается повысить минимальный возраст для кандидатов на права категории С с 18 до 21 года, а категории D — с 18 до 24 лет. Для получения таких прав обязателен годовой стаж управления легковым ТС.

Предлагается также запретить обменивать иностранные права на российские без обучения и сдачи экзаменов.

Если поправки примут, экзамен на права категории В можно будет сдавать с 17 лет, но водить автомобиль в таком случае можно будет только в сопровождении более опытного водителя.

Ранее власти предложили упростить процедуру медосмотра для кандидатов на получение прав. Речь идет об онлайн-сервисе, который будет собирать в одном месте всю информацию о состоянии здоровья граждан.