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В России изменится порядок получения водительских прав 

Авторамблер + ещё 5 3 часа назад
В России изменится порядок получения водительских прав
Фото: Авторамблер
Россиян ждут очередные изменения порядка получения прав: ГИБДД предлагает повысить максимальный возраст получения водительского удостоверения категории А с 18 до 20 лет.
Кроме того, кандидат должен будет сначала научиться управлять мотоциклом мощностью не более 47 л.с. — стаж должен составлять по крайней мере два года, сообщает «Коммерсантъ». Для управления такими ТС ведомство предлагает ввести новую категорию — А2.
Также предлагается повысить минимальный возраст для кандидатов на права категории С с 18 до 21 года, а категории D — с 18 до 24 лет. Для получения таких прав обязателен годовой стаж управления легковым ТС.
Предлагается также запретить обменивать иностранные права на российские без обучения и сдачи экзаменов.
Если поправки примут, экзамен на права категории В можно будет сдавать с 17 лет, но водить автомобиль в таком случае можно будет только в сопровождении более опытного водителя.
Ранее власти предложили упростить процедуру медосмотра для кандидатов на получение прав. Речь идет об онлайн-сервисе, который будет собирать в одном месте всю информацию о состоянии здоровья граждан.
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Автоновости , ГИБДД
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