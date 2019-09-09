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Довоенный болид Bentley возвращается 

Авторамблер + ещё 2 2 часа назад
Довоенный болид Bentley возвращается
Фото: Авторамблер
Чтобы построить лимитированную серию из 12 реплик, Bentley разберет на части довоенный спорткар 4 ½-Litre Team Blower легендарного гонщика Генри "Тима" Биркина.
Это будет "первая в мире серия реплик довоенных гоночных автомобилей", заявил британский бренд, который поставил задачу по воссозданию автомобиля ателье Mulliner. Болид 1929 года выпуска будет разобран на детали, которые отсканируют в 3D, чтобы создать виртуальную модель. После этого инженеры создадут копии с помощью пресс-форм и других инструментов начала прошлого века.
Все 12 автомобилей планируется изготовить примерно за два года. Они будут полностью идентичны оригиналу, если не считать некоторых изменений, продиктованных современными требованиями безопасности. Так, новинки получат штампованную стальную раму с рессорной подвеской, амортизаторы и механический барабанный тормоз. Наддувный двигатель объемом 4,4 л будет развивать 240 л.с. при 4200 оборотах в минуту.
"12 новых Blower станут не только данью нашему наследию, но и демонстрацией блестящих навыков мастеров Mulliner", — сказал глава Bentley Адриан Холлмарк.
Ранее в августе британской маркой был воссоздан эксклюзивный Corniche 1939 года выпуска, который был уничтожен во время Второй мировой войны. После успешного возрождения седана Bentley решил продолжить погружение в историю, пояснил Холлмарк.
Всего по заказу Биркина было выпущено четыре оригинальных Team Blower. Число будущих реплик — 12 — символизирует количество гоночных чемпионатов, в которых принимали участие оригиналы.
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Комментарии1
Автоновости , Другое , Bentley , Адриан Холлмарк
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