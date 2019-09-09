Раскрыт список оснащения нового Toyota RAV4 для России

Японская марка получила Одобрение транспортного средства (ОТТС) на новое поколение кроссовера RAV4, сконструированного на глобальной платформе TNGA. В понедельник стало известно о списке базового оборудования автомобиля для российского рынка.

Так, новый RAV4 получит систему вызова экстренных оперативных служб, электронные системы контроля устойчивости (VSC) и помощи при экстренном торможении (BAS), систему мониторинга давления в шинах и распределения тормозных усилий (EBD). Также в список стандартного оснащения войдет антипробуксовочная система (TRC), система помощи при подъеме на склоне (HAC), функция автоматической активации стояночного тормоза, аудиосистема и подогрев передних сидений.

Кроме этого, уже известно, что RAV4 обзаведется системой выбора режимов движения Multi-terrain select, ранее доступной на Land Cruiser 200 и Prado. Будет доступно три предустановленных режима езды: Normal, Mud and Sand и Rock and Dirt.

В линейку двигателей войдут два новых "атмосферника" Dynamic Force объемом 2 л или 2,5 л с комбинированным впрыском топлива, развивающие 150 л.с. и 200 л.с. соответственно. Моторы будут агрегатироваться с CVT и с восьмиступенчатым "автоматом".

Сборка модели будет налажена в России. Первый RAV4 пятого поколения сойдет с конвейера 1 октября, сообщал "Авторамблер".