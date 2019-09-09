Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт список оснащения нового Toyota RAV4 для России 

Авторамблер 4 часа назад
Раскрыт список оснащения нового Toyota RAV4 для России
Фото: Авторамблер
Японская марка получила Одобрение транспортного средства (ОТТС) на новое поколение кроссовера RAV4, сконструированного на глобальной платформе TNGA. В понедельник стало известно о списке базового оборудования автомобиля для российского рынка.
Так, новый RAV4 получит систему вызова экстренных оперативных служб, электронные системы контроля устойчивости (VSC) и помощи при экстренном торможении (BAS), систему мониторинга давления в шинах и распределения тормозных усилий (EBD). Также в список стандартного оснащения войдет антипробуксовочная система (TRC), система помощи при подъеме на склоне (HAC), функция автоматической активации стояночного тормоза, аудиосистема и подогрев передних сидений.
Кроме этого, уже известно, что RAV4 обзаведется системой выбора режимов движения Multi-terrain select, ранее доступной на Land Cruiser 200 и Prado. Будет доступно три предустановленных режима езды: Normal, Mud and Sand и Rock and Dirt.
В линейку двигателей войдут два новых "атмосферника" Dynamic Force объемом 2 л или 2,5 л с комбинированным впрыском топлива, развивающие 150 л.с. и 200 л.с. соответственно. Моторы будут агрегатироваться с CVT и с восьмиступенчатым "автоматом".
Сборка модели будет налажена в России. Первый RAV4 пятого поколения сойдет с конвейера 1 октября, сообщал "Авторамблер".
Авторамблер: последние новости
В России изменится порядок получения водительских прав В России изменится порядок получения водительских прав Brabus анонсировал самый мощный "Гелик" Brabus анонсировал самый мощный "Гелик" Россиянам показали Hyundai Creta 2020 модельного года Россиянам показали Hyundai Creta 2020 модельного года
Комментарии
Автоновости , Toyota , Toyota RAV4 , Авторамблер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Brabus анонсировал самый мощный «Гелик»
Brabus анонсировал самый мощный «Гелик»
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Россиянам показали Hyundai Creta 2020 модельного года
Россиянам показали Hyundai Creta 2020 модельного года
Глава Nissan покинет пост
Глава Nissan покинет пост
Довоенный болид Bentley возвращается
Довоенный болид Bentley возвращается1
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
00:18
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
ДТП
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение