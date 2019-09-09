Россиянам показали Hyundai Creta 2020 модельного года

В России кроссовер подвергся минимальным изменениям: обновились комплектации и появилась лимитированная версия Rock Edition, тираж которой составит три тысячи экземпляров.

В комплектации Comfort и в зимнем пакете для Active появился электроподогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а в Travel — круиз-контроль, камера заднего вида и аудиосистема с пятидюймовым экраном и шестью динамиками.

Спецверсия Rock Edition базируется на максимально "упакованной" комплектации Style с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым "автоматом". Такая Creta доступна как с полным, так и с передним приводом.

Внешне версию отличают элементы, выкрашенные под "черный глянец": боковые зеркала, решетка радиатора, рейлинги, накладки оба бампера и черно-белые 17-дюймовые колесные диски. В салоне — сиденья, обитые искусственной кожей коричневого цвета, того же цвета передняя панель и вставки передних дверей. В Rock Edition также по умолчанию установлен зимний пакет.

Цена Rock Edition варьируется от 1,4 млн руб. за версию с передним приводом до 1,48 млн руб. за полный привод.

Стоимость обычной Creta в базовой комплектации Start с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и передним приводом стартует с 957 тыс. руб. Active с теми же характеристиками доступна за 1,01 млн руб., а с полным приводом и 121-сильным мотором — 1,09 млн руб.

Комплектация Comfort можно приобрести за 1,18 млн руб. в полноприводной версии с 1,6-литровым мотором с "механикой", за 1,15 — в переднеприводной с "автоматом" и за 1,21 — в версии с 2-литровым мотором и передним приводом.

Travel также доступна в нескольких версиях. Так, за автомобиль с "механикой" и передним приводом придется отдать 1,17 млн руб., а доплата за автоматическую трансмиссию составит 50 тыс. руб. Полный привод с автоматической коробкой передач будет стоить 1,3 млн руб. Стоимость Creta c 2-литровый мотором и "автоматом" составит 1,28 руб., а с полным приводом — 1,36 млн руб.