Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных авто

Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных автомобилей

Грузовой состав с более чем 60 подержанными автомобилями китайской марки "Лифань" отправился в воскресенье из административного центра провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) города Чэнду, в Россию. Эти автомобили должны будут поступить на российский рынок через полмесяца. Об этом заявили в понедельник местные власти.

Чэндуская импортно-экспортная корпорация "Сучжуй" планирует экспортировать в Россию 60 подержанных автомобилей китайских марок. Корпорация также заключила подобные контракты с импортерами других 10 стран, включая США, Германию, Уругвай, Таиланд и Турцию, сообщили в корпорации.

В апреле текущего года Чэнду был включен в список десяти пилотных городов Китая по экспорту подержанных автомобилей, после чего пять предприятий из Чэнду подписали соглашения о намерениях, согласно которым они должны экспортировать свыше 1500 б/у автомобилей в Россию, Камбоджу и Казахстан.