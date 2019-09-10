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Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных автомобилей 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных авто
Фото: РИА Новости
Грузовой состав с более чем 60 подержанными автомобилями китайской марки "Лифань" отправился в воскресенье из административного центра провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) города Чэнду, в Россию. Эти автомобили должны будут поступить на российский рынок через полмесяца. Об этом заявили в понедельник местные власти.
Чэндуская импортно-экспортная корпорация "Сучжуй" планирует экспортировать в Россию 60 подержанных автомобилей китайских марок. Корпорация также заключила подобные контракты с импортерами других 10 стран, включая США, Германию, Уругвай, Таиланд и Турцию, сообщили в корпорации.
В апреле текущего года Чэнду был включен в список десяти пилотных городов Китая по экспорту подержанных автомобилей, после чего пять предприятий из Чэнду подписали соглашения о намерениях, согласно которым они должны экспортировать свыше 1500 б/у автомобилей в Россию, Камбоджу и Казахстан.
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