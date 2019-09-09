Свадебный кортеж в Москве напугал водителей

Свадебный кортеж на Можайском шоссе напугал водителей

На Можайском шоссе в столице свадебный кортеж едва не спровоцировал аварию — в веренице белых машин один автомобиль двигался задним ходом, передает телеканал Москва 24.

Отмечается, что авто шло с небольшой скоростью, так что другим участникам движения удавалось его объезжать. В итоге все обошлось благополучно, в ДТП никто не попал.

Ранее в Зеленограде водитель КамАЗа остановил свой грузовик голыми руками. Произошедшее попало на камеру наружного наблюдения. На кадрах видно, как машина срывается с ручника и катится прямо на припаркованные авто. Водитель КамАЗа задержал машину вручную — в итоге грузовик затормозил в нескольких сантиметрах от дорогого спорткара.