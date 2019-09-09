Свадебный кортеж в Москве напугал водителей

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Свадебный кортеж на Можайском шоссе напугал водителей 

Москва24 52 минуты назад
На Можайском шоссе в столице свадебный кортеж едва не спровоцировал аварию — в веренице белых машин один автомобиль двигался задним ходом, передает телеканал Москва 24.
Отмечается, что авто шло с небольшой скоростью, так что другим участникам движения удавалось его объезжать. В итоге все обошлось благополучно, в ДТП никто не попал.
Ранее в Зеленограде водитель КамАЗа остановил свой грузовик голыми руками. Произошедшее попало на камеру наружного наблюдения. На кадрах видно, как машина срывается с ручника и катится прямо на припаркованные авто. Водитель КамАЗа задержал машину вручную — в итоге грузовик затормозил в нескольких сантиметрах от дорогого спорткара.
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