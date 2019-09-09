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Brabus анонсировал самый мощный «Гелик» 

Авторамблер + ещё 1 1 час назад
Brabus анонсировал самый мощный «Гелик»
Фото: Авторамблер
Мастера из Боттропа анонсировали супермощный "Гелик" Brabus G V12 900 "One of ten" ("Один из десяти"), который, как можно понять по названию, выйдет тиражом в 10 экземпляров. Новинка дебютирует на Франкфуртском автосалоне, стартующем 12 сентября.
Brabus пересадили G-Class битурбомотор M279 от Mercedes S600 L, дополнительно его доработав. Рабочий объем вырос с 6 л до 6,3 л, а отдача мотора внедорожника составляет 900 л.с. Крутящий момент пришлось искусственно опустить с 1500 Нм до 1200 Нм, чтобы не травмировать "родную" автоматическую коробку.
С таким агрегатом G-Class разгоняется до "сотни" за 3,8 сек. Для сравнения, серийный Mercedes-AMG G63 с 4-литровым твин-турбо V8 проигрывает ему по этому показателю 0,7 сек. Максимальная скорость "Гелика" также ограничена электроникой на уровне 280 км/ч.
Кроме нового мотора Brabus поменяли подвеску на двухстворчатую Ride Control с адаптивными амортизаторами. Ее можно отрегулировать с учетом выбранной размерности колес — 23 или 24 дюйма.
Также "One of ten" отличают расширенные колесные арки, прибавляющие к ширине 10 см, дополнительные воздухозаборники, иные бамперы и, как и во всех творениях Brabus, шильдики с буквой "B".
Салон обит бежевой и оранжевой кожей с деталями из алькантары. Тюнеры также добавили накладки из карбона, поменяли педали на алюминиевые, а также установили новый спидометр с топовой отметкой 300 км/ч.
По некоторым данным, стоимость G V12 900 "One of ten" составит как минимум 605 тыс. евро (43,8 млн руб.). Супермощная новинка дебютирует уже на этой неделе на автосалоне во Франкфурте.
В середине августа Brabus показали свой самый медленный автомобиль: дизельный минивэн Mercedes V-Class, который набирает 100 км/ч за 8,8 сек, а стоит при этом 21,7 млн руб.
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Автоновости , Brabus
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