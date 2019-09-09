Ferrari показала самый мощный в мире кабриолет

Итальянский производитель превратил 812 Superfast в кабриолет, который получил название 812 GTS.

Под капотом у новинки — 6,5-литровый 800-сильный бензиновый двигатель V12, который работает в паре с семидиапазонным "роботом". С места до первой "сотни" 812 GTS разгоняется всего за 3 сек., а максимальная скорость ограничена электронным "ошейником" на отметке 340 л.с.

Жесткая крыша с электроприводом складывается и раскладывается за 14 сек. на скорости до 45 км/ч — так же, как у F8 Spider, показанного в воскресенье. В салоне установлена стеклянная заслонка, которая призвана защитить водителя и пассажира от лишнего шума, когда крыша опущена. При этом в любой момент ее можно опустить с помощью электропривода, чтобы насладиться звуком работающего V12.