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Ferrari показала самый мощный в мире кабриолет 

Авторамблер 4 часа назад
Ferrari показала самый мощный в мире кабриолет
Фото: Авторамблер
Итальянский производитель превратил 812 Superfast в кабриолет, который получил название 812 GTS.
Под капотом у новинки — 6,5-литровый 800-сильный бензиновый двигатель V12, который работает в паре с семидиапазонным "роботом". С места до первой "сотни" 812 GTS разгоняется всего за 3 сек., а максимальная скорость ограничена электронным "ошейником" на отметке 340 л.с.
Жесткая крыша с электроприводом складывается и раскладывается за 14 сек. на скорости до 45 км/ч — так же, как у F8 Spider, показанного в воскресенье. В салоне установлена стеклянная заслонка, которая призвана защитить водителя и пассажира от лишнего шума, когда крыша опущена. При этом в любой момент ее можно опустить с помощью электропривода, чтобы насладиться звуком работающего V12.
812 GTS стал первым кабриолетом бренда с передним расположением двигателя за последние 50 лет. В 1969 году Ferrari выпустила 812 GTS4 или Daytona Spider с тем же расположением мотора.
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Автоновости , Ferrari
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