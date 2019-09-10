Автомобили подорожают из-за повышения утильсбора

Минпромторг предложил с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили, чтобы сохранить барьер для импорта после очередного снижения пошлин на ввоз готовых машин в Россию. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант».

По данным издания, утильсбор был введен в 2012 году и на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления Росси в ВТО

«В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили», — отмечается в статье.

Источники газеты уточнили, что повышение ставок утильсбора в 2019 году будет неравномерным. Так, на легковые автомобили рост составит в среднем 110%, минимальной индексация будет для машин с объемом двигателя меньше литра (около 46%), максимальная — с двигателем более 3,5 литра (145%).

По мнению экспертов, которое приводит издание, снижение импортных пошлин в 2019 году — последнее и формально нового роста утильсбора быть не должно. Но исключать этого нельзя, так как на уровень защиты внутреннего рынка влияют не только пошлины, но и курсы валют. При этом готовящееся повышение утилизационного сбора может привести к постепенному повышению цен на машины на 2–4%.

Удорожание импортных автомобилей на фоне повышения ставок сбора может потянуть за собой рост цен и на локализованные машины, потому как прямых компенсаций утильсбора формально нет, подчеркнул Сергей Удалов из «Автостата».

При этом, по данным издания, эффект от повышения утильсбора в 2018 году составил 39,3 млрд рублей, сбор от импортных автомобилей составил 49,4 млрд рублей, от произведенных в России — 159,6 млрд рублей.