Провинившимся водителям закроют дорогу в такси

Агрегаторы такси предложили ужесточить правила приема водителей на работу. Об этом пишут "Известия".
Отмечается, что допуск к вождению машин такси планируют предоставлять только после того, как водители пройдут проверку по государственным базам данных.
Особое внимание будет уделяться проверкам на алкогольную и наркотическую зависимости, а также наличия у них судимостей и лишения водительских прав.
Кроме того, в будущем планируется разработка единого реестр шоферов, которые допущены к работе в такси по результатам всех проверок. Такие решения призваны повысить уровень безопасности автоперевозок.