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Таксистам в России могут ужесточить правила приема на работу 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Провинившимся водителям закроют дорогу в такси
Фото: РИА Новости
Агрегаторы такси предложили ужесточить правила приема водителей на работу. Об этом пишут "Известия".
Отмечается, что допуск к вождению машин такси планируют предоставлять только после того, как водители пройдут проверку по государственным базам данных.
Особое внимание будет уделяться проверкам на алкогольную и наркотическую зависимости, а также наличия у них судимостей и лишения водительских прав.
Кроме того, в будущем планируется разработка единого реестр шоферов, которые допущены к работе в такси по результатам всех проверок. Такие решения призваны повысить уровень безопасности автоперевозок.
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Автоновости , Бортжурнал , газета "Известия"
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