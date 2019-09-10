Провинившимся водителям закроют дорогу в такси

Таксистам в России могут ужесточить правила приема на работу

Агрегаторы такси предложили ужесточить правила приема водителей на работу. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что допуск к вождению машин такси планируют предоставлять только после того, как водители пройдут проверку по государственным базам данных.

Особое внимание будет уделяться проверкам на алкогольную и наркотическую зависимости, а также наличия у них судимостей и лишения водительских прав.

Кроме того, в будущем планируется разработка единого реестр шоферов, которые допущены к работе в такси по результатам всех проверок. Такие решения призваны повысить уровень безопасности автоперевозок.