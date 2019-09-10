Госдума собирается избавить автовладельцев от «гаражных неприятностей»

Госдуму внесен законопроект «О праве собственности на гаражи и гаражных объединениях». Его автором выступил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

По его словам, в законодательстве на сегодняшний день существует ряд проблем, которые нуждаются в регулировании отдельным правовым актом. Так, в частности, не урегулированы вопросы деятельности гаражных объединений, прав и обязанностей их членов, что, как отметил Павел Крашенинников, «зачастую приносит гражданам много неприятностей». «Иногда, выплачивая немалые деньги при покупке стояночного места или гаража, человек на самом деле „платит за воздух“. Особенно, если впоследствии выясняется, что при строительстве данного гаража были нарушены какие‑то нормы или если он был построен на чужой земле», — пояснил парламентарий.

В свою очередь, в случае с гаражными объединениями действуют только общие нормы Гражданского кодекса РФ, потому гражданам не понятна схема управления и проблемы с использованием общего имущества (вентиляционных систем, ремонтных боксов, электрохозяйства и т. п.). Наконец, законодательство не дает определения объекту, предназначенному для стоянки и хранения транспортных средств. «В связи с этим владельцы зачастую не могут зарегистрировать свое право собственности на уже возведенный гараж», — сказал Павел Крашенинников.

Законопроектом, в частности, закрепляются определения понятий: гараж, гаражный комплекс, машино-место. Устанавливаются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество, определяется перечень общего имущества собственников гаражей и основы его использования.

Законопроект также определяет формы объединений собственников гаражей или машино-мест: гаражный кооператив, который является видом потребительского кооператива, и гаражное товарищество, являющееся видом товарищества собственников недвижимости. Это позволит гражданам создавать некоммерческие организации с целью управления общим имуществом и решения других организационных вопросов.

Проектом закона определяется порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизации и ликвидации. Предусматривается структура органов управления этих объединений, порядок их избрания, компетенция и ответственность за принятие решений. Подробно раскрывается процедура принятия органами управления решений, права и обязанности членов объединений.

Павел Крашенинников отметил, что законопроект предлагает наиболее полное решение «гаражной проблемы» с тем, чтобы обеспечить владельцам гаражей и машино-мест защиту права собственности, а также возможность комфортного использования своего транспортного средства. «Принятие законопроекта позволит снять правовую неопределенность, которая давно существует в этой сфере», — резюмировал председатель комитета.