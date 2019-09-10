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Минпромторг хочет повысить утильсбор 

News.ru 1 час назад
Минпромторг хочет повысить утильсбор
Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Министерство промышленности и торговли разработало и направило в правительство предложение по повышению ставки утилизационного сбора с 1 января 2020 года.
Ставка может повыситься на 80%, а в сегменте легковых авто — на 110%. Вероятно, это связано с желанием сохранить нагрузку на импорт машин после снижения пошлин с 10 сентября 2019 года, пишет «Коммерсант».
В случае принятия меры, барьер от импорта сохранится на уровне 30% от стоимости ввозимых автомобилей, то есть на уровне исходной ставки пошлин.
Как писал News.ru ранее, ввозные пошлины на легковые автомобили снижены в России с 10 сентября до 15% (вместо 17% ранее) в рамках выполнения обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО). После присоединения РФ к ВТО в 2012 году максимальные переходные периоды для снижения на импорт несельскохозяйственной продукции — 7 лет — установили для автомобилей и авиационной техники гражданского назначения. За это время ввозная ставка на эту продукцию снизилась с 25 до 15% (автомобили) и 12,5% (самолёты).
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Автоновости , Бортжурнал , ВТО , Минпромторг
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