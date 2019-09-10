Минпромторг хочет повысить утильсбор

Министерство промышленности и торговли разработало и направило в правительство предложение по повышению ставки утилизационного сбора с 1 января 2020 года.

Ставка может повыситься на 80%, а в сегменте легковых авто — на 110%. Вероятно, это связано с желанием сохранить нагрузку на импорт машин после снижения пошлин с 10 сентября 2019 года, пишет «Коммерсант».

В случае принятия меры, барьер от импорта сохранится на уровне 30% от стоимости ввозимых автомобилей, то есть на уровне исходной ставки пошлин.