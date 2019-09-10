Во Франкфурте представлен новый логотип бренда Volkswagen

Новый логотип Volkswagen представлен в ходе автосалона во Франкфурте

Как отмечают в компании, логотип — это лишь один шаг к масштабному изменению образа компании. Дальнейший ребрендинг пройдет более чем в 150 странах мира, где представлен бренд Volkswagen. Нововведения затронут каждый официальный автосервис и дилерский центр.

Руководители организации говорят о том, что новый логотип — это символ изменений в технологическом процессе производителя Volkswagen. Дизайнеры применили основы минимализма: пропала выпуклость букв, линии стали тоньше. Теперь «W» не задевает круг.

Car.ru

Отдельно новый значок компания не представляла, посетители автосалона во Франкфурте смогли увидеть его на электрокаре ID.3. Аналитики называют эту модель — электрифицированным аналогом Golf.

Планируется, что новинка поступит в массовую продажу уже в середине следующего года. Фанаты бренда уже хотят испытать электрокар, который может проехать 300 километров, не заряжаясь.

О том, какими будут следующие изменения в стиле компании, пока не сообщается.