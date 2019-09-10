Audi рассекретила самую суровую версию A7

После масштабного дебюта Audi RS6 Avant никто не сомневался в скорой премьере его собрата в более элегантном кузове — RS7 Sporback. Немцы не подкачали, приурочив премьеру к старту Франкфуртского автосалона, но кое-какие сюрпризы все же припасли.

Оказались неправы те, кто предполагал, что "лицо" хот-хэтча окажется копией физиономии хардкорного универсала. Для RS7 Sportback нарисовали собственный бодикит — совершенно в том же стиле, что и для RS6, но с известными отличиями. Состоит он из новой решетки радиатора, агрессивных бамперов, расширенных колесных арок, массивного выхлопа и 21-дюймовых колес с возможностью увеличения до 22 дюймов. По сравнению с обычными собратьями RS7 раздался в ширину на 40 мм.

Интерьер в целом совпадает с салоном Audi RS6 Avant (что вполне ожидаемо), как и силовой агрегат. Хэтчбек укомплектовали той же самой силовой установкой, построенной по схеме "мягкий гибрид" с 4,0-литровым V8 и 48-вольтовым стартер-генератором и развивающей 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Реализуются они через 8-ступенчатый автомат и систему полного привода со спортивным дифференциалом, которая способна передавать на заднюю ось до 85% тяги.

Время ускорения до 100 км/ч у новинки — всего 3,6 секунды, а максимальная скорость традиционно составляет 250 км/ч. Однако благодаря двум опциональным пакетам ограничитель можно сдвинуть на отметку в 280 или 305 км/ч.

В стандартное оснащение хэтча вошла пневматическая подвеска, но за доплату можно оснастить новинку самой, возможно, хардкорной подвеской RS Sport. Как и универсал, RS7 Sportback получил систему выбора режимов работы ездовой электроники с двумя настраиваемыми вариантами, выбор между которыми назначен на кнопку на руле.

Продажи в Европе, очевидно, стартуют в нынешнем году, а в будущем Audi RS7 Sportback может добраться и до России.