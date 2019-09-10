Новый Mini Cooper SE представили Франкфурте

Первый серийный электрический автомобиль Mini Cooper SE представлен на автосалоне, который проходит во Франкфурте.

Под капотом машины установлен 181-сильный электрифицированный агрегат, в паре с которым работает автоматическая коробка передач. Мощность использованной электрической батареи составляет 32,6 кВт/ч. Запас хода рассчитан от 235 до 270 километров, в зависимости от модификации.

Для разгона до 100 километров в час машине требуется 7,3 секунды. Аккумуляторная батарея расположена на полу для того, чтобы сделать центр тяжести более низким. По словам конструкторов, автомобиль отличается маневренностью и динамичным прохождением поворотов.

Также производители отметили, что расположение батареи на полу позволяет сделать полноценный комфортабельный салон, рассчитанный на пять мест, включая водителя, а также достаточно большое багажное отделение.

Электрокар имеет большое количество различных функций, предназначенных для того, чтобы сделать процедуру эксплуатации более комфортной.