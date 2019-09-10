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Новый Mini Cooper SE представили Франкфурте 

Car.ru 2 часа назад
Новый Mini Cooper SE представили Франкфурте
Фото: Car.ru
Первый серийный электрический автомобиль Mini Cooper SE представлен на автосалоне, который проходит во Франкфурте.
Под капотом машины установлен 181-сильный электрифицированный агрегат, в паре с которым работает автоматическая коробка передач. Мощность использованной электрической батареи составляет 32,6 кВт/ч. Запас хода рассчитан от 235 до 270 километров, в зависимости от модификации.
Для разгона до 100 километров в час машине требуется 7,3 секунды. Аккумуляторная батарея расположена на полу для того, чтобы сделать центр тяжести более низким. По словам конструкторов, автомобиль отличается маневренностью и динамичным прохождением поворотов.
Также производители отметили, что расположение батареи на полу позволяет сделать полноценный комфортабельный салон, рассчитанный на пять мест, включая водителя, а также достаточно большое багажное отделение.
Электрокар имеет большое количество различных функций, предназначенных для того, чтобы сделать процедуру эксплуатации более комфортной.
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Автоновости , Mini Cooper
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