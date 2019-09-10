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Новый Porsche 911 Carrera 4: полный привод и 385 сил 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Новый Porsche 911 Carrera 4: полный привод и 385 сил
Фото: Motor.ru
На стенде Porsche в рамках Франкфуртского автосалона состоялась премьера новой версии 911 серии 992 — полноприводной Carrera 4 с 385-сильной «турбошестеркой» объемом три литра. По сравнению с предшественником новинка получила прибавку в мощности и стала быстрее.
Мотор Porsche 911 Carrera 4 на 15 сил мощнее, чем у дореформенной модели, а разгон до 100 километров в час занимает четыре секунды — на 0,3 секунды меньше, чем у предыдущего купе. Опционально можно заказать пакет Sport Chrono, который сократит этот показатель до 3,8 секунды. Что же касается кабриолета, то он набирает «сотню» за 4,4 и 4,2 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 290 километров в час у купе и на 288 километрах в час — у открытой версии.
Новинка получила ряд технических отличий от предшественника: например, усиленную муфту подключения передней оси и передний дифференциал с жидкостным охлаждением. В результате доработок система полного привода оптимизирует распределение мощности между осями с большей точностью.
В «базе» купе и кабриолет получили адаптивную подвеску, шины размерности 235/40 ZR19 спереди и 295/35 ZR20 сзади, а также мультимедийную систему с экраном диагональю 10,9 дюйма. За доплату доступны углерод-керамические тормоза, система векторизации тяги и 21-дюймовые диски. От более дорогой Carrera 4S новинки можно отличить по форме патрубков выхлопной системы — они прямоугольные, а не овальные.
Porsche уже принимает заказы на 911 Carrera 4 в США — там купе можно приобрести по цене от 106 050 долларов, а кабриолет — за 118 850 долларов, поставки дилерам начнутся в 2020 году. В скором времени автомобили доберутся до европейских покупателей, а затем появятся в России.
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Автоновости , Porsche 911 , Porsche
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