Во Франкфурте представили новый BMW 3-Series Touring

Во Франкфурте открылся автомобильный салон, где вниманию гостей и прессы была представлена обновленная модель BMW 3-Series Touring.

Передняя часть кузова имеет заостренную форму и агрессивные фары. Воздухозаборники имеют Т-образную форму. Крышу авто прекрасно дополняют рейлинги.

В глаза бросаются размеры транспортного средства, которые немного больше, чем у предшественника 3-Series Touring.

Приятно порадовало наличие автоматической задней двери. Ширина грузового отсека стала шире на 112 мм, а его объем составляет 500 л. При сложенных задних сиденьях объем грузового отсека увеличивается до 1510 литров.

В оснащении обновлённого 3-Series Touring будет находиться три бензиновых движка и три «дизеля», при этом не все рынки получат полную гамму силовых агрегатов. В «бензолинейку» войдут 184-, 258— и 374-сильные двигатели, последний из которых будет представлен на версии M340i xDrive Touring. Кроме этого на транспортном средстве установлена механическая коробка передач на 6 скоростей, а также трансмиссия Steptronic, обладающая 8-ю диапазонами.

Гости автомобильного салона были в восторге от новой модели BMW 3-Series Touring. Репортеры уверены, что рейтинги ее продаж быстро пойдут вверх.