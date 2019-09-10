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Во Франкфурте представили новый BMW 3-Series Touring 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Во Франкфурте представили новый BMW 3-Series Touring
Фото: Car.ru
Во Франкфурте открылся автомобильный салон, где вниманию гостей и прессы была представлена обновленная модель BMW 3-Series Touring.
Передняя часть кузова имеет заостренную форму и агрессивные фары. Воздухозаборники имеют Т-образную форму. Крышу авто прекрасно дополняют рейлинги.
В глаза бросаются размеры транспортного средства, которые немного больше, чем у предшественника 3-Series Touring.
Приятно порадовало наличие автоматической задней двери. Ширина грузового отсека стала шире на 112 мм, а его объем составляет 500 л. При сложенных задних сиденьях объем грузового отсека увеличивается до 1510 литров.
В оснащении обновлённого 3-Series Touring будет находиться три бензиновых движка и три «дизеля», при этом не все рынки получат полную гамму силовых агрегатов. В «бензолинейку» войдут 184-, 258— и 374-сильные двигатели, последний из которых будет представлен на версии M340i xDrive Touring. Кроме этого на транспортном средстве установлена механическая коробка передач на 6 скоростей, а также трансмиссия Steptronic, обладающая 8-ю диапазонами.
Гости автомобильного салона были в восторге от новой модели BMW 3-Series Touring. Репортеры уверены, что рейтинги ее продаж быстро пойдут вверх.
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Автоновости , BMW
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