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Россиянин сделал «самую высокую» «Приору» в мире 

Рамблер 4 часа назад
Россиянин сделал «самую высокую» «Приору» в мире
Фото: Instagram
Водитель из Краснодара Ваган Микаелян получил штраф за двухметровые «каретные» колеса, установленные на его автомобиль Lada Priora. Об этом сообщает телеканал «360».
По данным канала, диаметр колес, стилизованных под каретные, составляет 72 дюйма. Из-за этого клиренс машины увеличился примерно на 1,5 метра, технические особенности авто с такими колесами не позволяют поворачивать. Автомобиль не может развить скорость более десяти километров в час.
Полицейские выписали Микаеляну штраф в размере 500 рублей и потребовали установить на машину «родные» колеса в течение десяти суток.
В управлении МВД по Краснодарскому краю телеканалу объяснили, что Микаелян ездил на машине, в которую внес изменения «в нарушение действующего регламента безопасности дорожного движения».
Сам Микаелян рассказал «360», что в течение десяти дней может совершить еще одну поездку.
«Можно еще раз заплатить штраф. Ничего страшного», — заявил он.
Краснодарец добавил, что сам за руль, скорее всего, не сядет, а попросит кого-нибудь.
«Предписание было на меня, другой человек имеет право ездить. Тем более, если мы будем ехать где-то на закрытой территории», — сказал он.
На странице Микаеляна в Instagram опубликованы видео с модифицированным автомобилем.
Комментарии1
Автоновости , Lada , Lada Priora , МВД
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