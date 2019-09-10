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Мантуров заявил, что утилизационный сбор останется в пределах 1,5-2% 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Мантуров назвал размер утилизационного сбора
Фото: РИА Новости
Утилизационный сбор даже при увеличении ставок более, чем на 120%, в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5-2%. Об этом журналистам сообщил во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Утилизационный сбор — мера, направленная в первую очередь на обеспечение экологической безопасности транспорта и снижение вредного воздействия на окружающую среду от утилизации транспортных средств. Его планирующаяся индексация обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля. Несмотря на то, что предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора в некоторых случаях превышает 120%, в стоимости автомобилей его доля останется в пределах 1,5-2%", — сказал Мантуров.
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Автоновости , Денис Мантуров , Минпромторг
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