Мантуров назвал размер утилизационного сбора

ТАСС: последние новости

"Ъ": Минпромторг предлагает повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год

ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско в одном полисе