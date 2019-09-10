Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все мухи — твои: новое купе BMW вызвало смех и гнев 

Авторамблер 5 часов назад
Все мухи — твои: новое купе BMW вызвало смех и гнев
Фото: Авторамблер
Во Франкфурте состоялась премьера Concept 4, который ожидаемо вызвал негативную реакцию аудитории. И дело тут не только в гипертрофированных "ноздрях" радиаторной решетки.
Новый язык дизайна довел баварцев до демотиваторов — после показа кроссовера X7 и обновленного седана 7 серии в интернете запестрели шутливые картинки о том, как фирменный "гриль" будет и дальше увеличиваться в размерах. Было бы смешно, если б не было так грустно — демотиваторы оказались точны в своих прогнозах, а противоречивые творения экс-стилиста Крис Бэнгл, которые в свое время не пнул разве что ленивый, теперь кажутся истинными каноничными BMW. Зато у гротескной радиаторной решетки определенно есть плюс. Она позволит уничтожать мух и других насекомых в промышленных объемах.
Concept 4, дающий некоторое представление об экстерьере купе 4 серии нового поколения, вообще с трудом идентифицируется как "баварец". Скорее, напрашиваются аналогии с Infiniti. Кстати, зарубежные интернет-пользователи не стеснялись в выражениях после просмотра изображений шоу-кара.
"О, боже! Радиаторная решетка напоминает Kia, и я сомневаюсь, что в BMW хотели добиться такого эффекта", — недоумевает Jawohl.
"Большинство фотографий сделаны сзади, сзади в три четверти или сбоку. Очевидно, они не слишком гордятся передней частью", — считает пользователь, представившийся как Knotmyrealname.
"Забыли сказать "источником вдохновения послужила Acura… и бобер!". О чем думали в BMW? Выглядит нелепо", — возмущен Adam.
Авторамблер: последние новости
В России изменится порядок получения водительских прав В России изменится порядок получения водительских прав Alpina показала быстрейший серийный универсал в мире Alpina показала быстрейший серийный универсал в мире Россиянам показали Hyundai Creta 2020 модельного года Россиянам показали Hyundai Creta 2020 модельного года
Комментарии2
Автоновости , Acura , BMW , Kia , Крис Бэнгл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вместо ГИБДД: что сотрудник ЦОДД может требовать от водителя?
Вместо ГИБДД: что сотрудник ЦОДД может требовать от водителя?
Россиянин сделал «самую высокую» «Приору» в мире
Россиянин сделал «самую высокую» «Приору» в мире1
Когда Mazda3 появится в России
Когда Mazda3 появится в России
Представлен новый логотип бренда Volkswagen
Представлен новый логотип бренда Volkswagen
Новый Porsche 911 Carrera 4: полный привод и 385 сил
Новый Porsche 911 Carrera 4: полный привод и 385 сил
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
00:18
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
ДТП
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение