Все мухи — твои: новое купе BMW вызвало смех и гнев

Во Франкфурте состоялась премьера Concept 4, который ожидаемо вызвал негативную реакцию аудитории. И дело тут не только в гипертрофированных "ноздрях" радиаторной решетки.

Новый язык дизайна довел баварцев до демотиваторов — после показа кроссовера X7 и обновленного седана 7 серии в интернете запестрели шутливые картинки о том, как фирменный "гриль" будет и дальше увеличиваться в размерах. Было бы смешно, если б не было так грустно — демотиваторы оказались точны в своих прогнозах, а противоречивые творения экс-стилиста Крис Бэнгл , которые в свое время не пнул разве что ленивый, теперь кажутся истинными каноничными BMW . Зато у гротескной радиаторной решетки определенно есть плюс. Она позволит уничтожать мух и других насекомых в промышленных объемах.

Concept 4, дающий некоторое представление об экстерьере купе 4 серии нового поколения, вообще с трудом идентифицируется как "баварец". Скорее, напрашиваются аналогии с Infiniti. Кстати, зарубежные интернет-пользователи не стеснялись в выражениях после просмотра изображений шоу-кара.

"О, боже! Радиаторная решетка напоминает Kia, и я сомневаюсь, что в BMW хотели добиться такого эффекта", — недоумевает Jawohl.

"Большинство фотографий сделаны сзади, сзади в три четверти или сбоку. Очевидно, они не слишком гордятся передней частью", — считает пользователь, представившийся как Knotmyrealname.