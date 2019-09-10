Когда Mazda3 появится в России

Названа дата появления седана Mazda3 в России

Российский офис Mazda объявил о старте продаж Mazda3 седьмого поколения в кузове седан: у дилеров автомобиль появится 1 октября 2019 года.

В нашей стране новинку предложат в безальтернативной модификации с полуторалитровым мотором SKYACTIV-G мощностью 120 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой передач.

Комплектация тоже всего одна — Active. В этом исполнении модель получит двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, 8,8-дюймовый экран мультимедийной системы, проекционный дисплей, светодиодные фары и фирменную систему контроля тяги G-Vectoring Control. Цены стартуют от 1 570 000 рублей.

Модель в кузове хэтчбек продается в России с середины лета и стоит от 1 490 000 рублей. В отличие от седана, пятидверку также можно заказать с более мощным 150-сильным мотором объемом два литра, в «начальной» комплектации Drive либо в топовом исполнении Supreme.

В июле в Сеть попали фотографии субкомпакта Mazda2, который обновился в стиле «старших» моделей. Ожидается, что рестайлинговый хэтчбек будет продаваться с прежним бензиновым двигателем Skyactiv-G объемом 1,5 литра в тандеме с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». На российском рынке эта модель не представлена.