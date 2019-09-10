Alpina показала быстрейший серийный универсал в мире

Универсал Alpina B3 , дебютировавший во Франкфурте, обзавелся форсированным шестицилиндровым мотором объемом 3 л, который способен разогнать пятидверку до 300 км/ч.

BMW 3-Series Touring, "прокачанный" мастерами ателье Alpina, внешне отличается от заводской версии обвесом кузова и новой выхлопной системой с четырьмя патрубками. На выбор предлагаются колесные диски размерностью 19 или 20 дюймов.

Двигатель, пересаженный от BMW M340i, получил новое программное обеспечение и систему охлаждения, благодаря чему отдача выросла с "родных" 375 л.с. до 462 л.с. Мотор работает паре с восьмиступенчатым "автоматом" и системой полного привода xDrive. Расход топлива составляет 11,1 л на 100 км.

Alpina планирует начать прием заказов на модель в первом квартале 2020 года. Первые B3 отправятся к клиентам во второй половине следующего года. Цена новинки, как и тираж, пока не раскрывается.

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