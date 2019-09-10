Volkswagen захотел купить Tesla

Немецкий автоконцерн Volkswagen заявил о желании купить американского производителя электромобилей Tesla . Такое заявление сделал совладелец Volkswagen Вольфганг Порше , пишет DW.

«Всегда должно быть позволено думать обо всем», — сказал он в ходе Международного франкфуртского автосалона.

Ранее на франкфуртском автосалоне Volkswagen представил серийную версию своего электрокара ID.3. Первая партия автомобилей будет выпущена в ноябре тиражом в 30 тысяч экземпляров. Первые автомобили поступят к дилерам в середине следующего года. По предварительным данным, стоимость такой машины не превысит 20 тысяч евро.