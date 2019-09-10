Volkswagen захотел купить Tesla 

Немецкий автоконцерн Volkswagen заявил о желании купить американского производителя электромобилей Tesla. Такое заявление сделал совладелец Volkswagen Вольфганг Порше, пишет DW.
«Всегда должно быть позволено думать обо всем», — сказал он в ходе Международного франкфуртского автосалона.
Ранее на франкфуртском автосалоне Volkswagen представил серийную версию своего электрокара ID.3. Первая партия автомобилей будет выпущена в ноябре тиражом в 30 тысяч экземпляров. Первые автомобили поступят к дилерам в середине следующего года. По предварительным данным, стоимость такой машины не превысит 20 тысяч евро.
Немецкий автоконцерн в 2018 году объявил о намерении стать самым успешным производителем электрокаров в мире. Компания намерена к 2023 году потратить на разработку электромобилей, функции автопилота и других сервисов 50 миллиардов долларов. Кроме того, Volkswagen намерен тесно сотрудничать с американским производителем Ford.