Volkswagen анонсировал электрокроссовер ID.4

На Франкфуртском автосалоне немецкий бренд показал закамуфлированный кроссовер с индексом ID.4.

Новинка построена на базе концепт-кара Crozz, который презентовали еще в 2017 году как флагмана семейства. В основе кроссовера лежит модульная платформа MEВ — такая же, как у электрохэтчбека ID.3.

По предварительным данным, кроссовер предложат как с одним мотором, так и с двумя, установленными на каждой оси. Прототип, показанный во Франкфурте, оснастили парой двигателей, развивающих вместе 305 л.с. С места до первой «сотни» модель разгоняется за 6 сек., а максимальная скорость составляет 180 км/ч.