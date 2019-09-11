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Volkswagen анонсировал электрокроссовер ID.4 

Авторамблер + ещё 2 2 часа назад
Volkswagen анонсировал электрокроссовер ID.4
Фото: Авторамблер
На Франкфуртском автосалоне немецкий бренд показал закамуфлированный кроссовер с индексом ID.4.
Новинка построена на базе концепт-кара Crozz, который презентовали еще в 2017 году как флагмана семейства. В основе кроссовера лежит модульная платформа MEВ — такая же, как у электрохэтчбека ID.3.
По предварительным данным, кроссовер предложат как с одним мотором, так и с двумя, установленными на каждой оси. Прототип, показанный во Франкфурте, оснастили парой двигателей, развивающих вместе 305 л.с. С места до первой «сотни» модель разгоняется за 6 сек., а максимальная скорость составляет 180 км/ч.
Ожидается, что Volkswagen ID.4 выйдет на европейские рынки в 2021 году.
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Автоновости , Volkswagen
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