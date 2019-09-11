Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Японии готовятся к серийному выпуску летающих авто 

Car.ru 6 часов назад
В Японии готовятся к серийному выпуску летающих авто
Фото: Car.ru
Компания SkyDrive готова начать серийное производство летающих машин.
Изначально проект летающего автомобиля был представлен в Берлине во время выставки IFA 2019. Возможность создать летающую машину давно интересует многих инженеров, но японское правительство решило взять всё в свои руки и разработало методы реализации подобной идеи.
На международном фестивале IT-технологий японская компания SkyDrive провела презентацию концепции летающих авто. Кроме концепт-артов, специалисты показали видеоролик, в котором подробно рассказывалось о возможностях такого вида транспорта.
Фактически подобные машины будут безвредными для окружающей природы и почти бесшумными благодаря установленному электрическому двигателю. Но представленная модель автомобиля не сможет перевозить больше двух людей.
«Наша главная задача на этот год заключается в создании опытного образца летающего автомобиля к предстоящим Олимпийским играм в Токио. Хочется отметить, что сейчас мы столкнулись с грандиозной проблемой. Серийное производство таких машин невозможно, пока не примут законодательное разрешение на их изготовление. Также необходимо рассказать общественности о безвредности и безопасности данного вида транспорта. Но все названные трудности преодолимы. Мы полагаем, что к 2050 году летающие машины станут заурядным явлением», — заявляет пресс-служба компании SkyDrive.
Car.ru: последние новости
Volkswagen подогревает интерес вокруг нового кроссовера Tayron Volkswagen подогревает интерес вокруг нового кроссовера Tayron Количество моделей иностранных брендов сократилось на треть за последние 5 лет Количество моделей иностранных брендов сократилось на треть за последние 5 лет Во Франкфурте представлен новый логотип бренда Volkswagen Во Франкфурте представлен новый логотип бренда Volkswagen
Комментарии1
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России захотели ужесточить наказание за нарушения ПДД
В России захотели ужесточить наказание за нарушения ПДД
Известна стоимость новой версии Lexus RX в России
Известна стоимость новой версии Lexus RX в России
Как вести себя при автоподставе на парковке
Как вести себя при автоподставе на парковке
Как «успокоить» чужую сигнализацию под окном?
Как «успокоить» чужую сигнализацию под окном?1
Откуда на самом деле у Лукашенко Tesla
Откуда на самом деле у Лукашенко Tesla
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
00:18
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
ДТП
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение