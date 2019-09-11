В Японии готовятся к серийному выпуску летающих авто 

Компания SkyDrive готова начать серийное производство летающих машин.
Изначально проект летающего автомобиля был представлен в Берлине во время выставки IFA 2019. Возможность создать летающую машину давно интересует многих инженеров, но японское правительство решило взять всё в свои руки и разработало методы реализации подобной идеи.
На международном фестивале IT-технологий японская компания SkyDrive провела презентацию концепции летающих авто. Кроме концепт-артов, специалисты показали видеоролик, в котором подробно рассказывалось о возможностях такого вида транспорта.
Фактически подобные машины будут безвредными для окружающей природы и почти бесшумными благодаря установленному электрическому двигателю. Но представленная модель автомобиля не сможет перевозить больше двух людей.
«Наша главная задача на этот год заключается в создании опытного образца летающего автомобиля к предстоящим Олимпийским играм в Токио. Хочется отметить, что сейчас мы столкнулись с грандиозной проблемой. Серийное производство таких машин невозможно, пока не примут законодательное разрешение на их изготовление. Также необходимо рассказать общественности о безвредности и безопасности данного вида транспорта. Но все названные трудности преодолимы. Мы полагаем, что к 2050 году летающие машины станут заурядным явлением», — заявляет пресс-служба компании SkyDrive.