В Японии готовятся к серийному выпуску летающих авто

Компания SkyDrive готова начать серийное производство летающих машин.

Изначально проект летающего автомобиля был представлен в Берлине во время выставки IFA 2019. Возможность создать летающую машину давно интересует многих инженеров, но японское правительство решило взять всё в свои руки и разработало методы реализации подобной идеи.

На международном фестивале IT-технологий японская компания SkyDrive провела презентацию концепции летающих авто. Кроме концепт-артов, специалисты показали видеоролик, в котором подробно рассказывалось о возможностях такого вида транспорта.

Фактически подобные машины будут безвредными для окружающей природы и почти бесшумными благодаря установленному электрическому двигателю. Но представленная модель автомобиля не сможет перевозить больше двух людей.