В России захотели ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правила дорожного движения в России могут быть ужесточены, свидетельствует публикация на сайте правительства.
28 августа состоялось заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Оно было посвящено теме повышения защищенности детей от ДТП и их последствий.
Сегодня кабмин представил перечень решений и поручений, которые были приняты и даны по итогам мероприятия.
Среди прочего министерствам юстиции и внутренних дел было поручено проработать вопрос ужесточения ПДД, а именно признания отягчающим административную ответственность обстоятельством совершение правонарушения с несовершеннолетними в салоне транспортного средства. Сроком исполнения поручения назначено 31 марта 2020 года.
Кроме того, министерствам культуры и внутренних дел было поручено организовать в кинотеатрах демонстрацию социальной рекламы по безопасности дорожного движения, а Росстандарту и Министерству промышленности и торговли — проработать вопрос обязательного оснащения некоторой детской одежды, сумок, ранцев, рюкзаков и портфелей световозвращающими материалами.