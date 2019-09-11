В России захотели ужесточить наказание за нарушения ПДД

В России могут снова ужесточить ПДД

Правила дорожного движения в России могут быть ужесточены, свидетельствует публикация на сайте правительства.

28 августа состоялось заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Оно было посвящено теме повышения защищенности детей от ДТП и их последствий.

Сегодня кабмин представил перечень решений и поручений, которые были приняты и даны по итогам мероприятия.

Среди прочего министерствам юстиции и внутренних дел было поручено проработать вопрос ужесточения ПДД, а именно признания отягчающим административную ответственность обстоятельством совершение правонарушения с несовершеннолетними в салоне транспортного средства. Сроком исполнения поручения назначено 31 марта 2020 года.