В России захотели ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту МВД проработать вопрос об ужесточении наказания за нарушения правил дорожного движения, если в машине есть ребенок. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в среду, 11 сентября.

Срок исполнения — апрель 2020 года.

Кроме того, мэрии Москвы необходимо до 1 октября текущего года представить в правительство предложения по повышению безопасности дорожного движения в жилых зонах и дворовых территориях.

В апреле Верховный суд и правительство поддержали инициативу ужесточить наказание для пьяных водителей, виновных в ДТП с жертвами. Так, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновник аварии может получить в суде до семи лет заключения, в случае гибели человека — до 12 лет.