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В России захотели ужесточить наказание за нарушения ПДД 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
В России захотели ужесточить наказание за нарушения ПДД
Фото: ТАСС
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос об ужесточении наказания за нарушения правил дорожного движения, если в машине есть ребенок. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в среду, 11 сентября.
Срок исполнения — апрель 2020 года.
Кроме того, мэрии Москвы необходимо до 1 октября текущего года представить в правительство предложения по повышению безопасности дорожного движения в жилых зонах и дворовых территориях.
В апреле Верховный суд и правительство поддержали инициативу ужесточить наказание для пьяных водителей, виновных в ДТП с жертвами. Так, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновник аварии может получить в суде до семи лет заключения, в случае гибели человека — до 12 лет.
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Автоновости , Минюст РФ , Правительство Москвы , МВД
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