FAW представила роскошный кроссовер

Концерн FAW , в состав которого входит небезызвестный бренд Hongqi, явил миру флагманский паркетник Bestune T99.

Китайские бренды прогрессируют как минимум в вопросах дизайна, отказываясь от порочной практики копирования чужой стилистики. Взять тот же Bestune T99 — он, быть может, не идеал красоты, но обладает характерной, оригинальной и узнаваемой внешностью.

Размерами "китаец" соответствует среднеразмерным моделям — его длина равна 4800 мм, колесная база — 2870 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1685 мм. В основе переднеприводная платформа, причем привод безальтернативно передний, как у большинства кроссоверов из Поднебесной. "Турбочетверка" объемом 2,0 л (224 л.с. и 340 Нм) агрегатирована с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач — силовой агрегат также не является откровением для местного рынка. Подвеска полностью независимая.

О качестве отделки интерьера судить сложно, но выглядит он в духе времени. На передней панели два 12-дюймовых дисплея, при этом управление климатической установкой и другими функциями организовано через сенсорный монитор. Покупателю предложат три варианта оформления интерьера — базовый, люксовый и спортивный.