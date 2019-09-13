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FAW представила роскошный кроссовер 

Авторамблер + ещё 3 1 час назад
FAW представила роскошный кроссовер
Фото: Авторамблер
Концерн FAW, в состав которого входит небезызвестный бренд Hongqi, явил миру флагманский паркетник Bestune T99.
Китайские бренды прогрессируют как минимум в вопросах дизайна, отказываясь от порочной практики копирования чужой стилистики. Взять тот же Bestune T99 — он, быть может, не идеал красоты, но обладает характерной, оригинальной и узнаваемой внешностью.
Размерами "китаец" соответствует среднеразмерным моделям — его длина равна 4800 мм, колесная база — 2870 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1685 мм. В основе переднеприводная платформа, причем привод безальтернативно передний, как у большинства кроссоверов из Поднебесной. "Турбочетверка" объемом 2,0 л (224 л.с. и 340 Нм) агрегатирована с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач — силовой агрегат также не является откровением для местного рынка. Подвеска полностью независимая.
О качестве отделки интерьера судить сложно, но выглядит он в духе времени. На передней панели два 12-дюймовых дисплея, при этом управление климатической установкой и другими функциями организовано через сенсорный монитор. Покупателю предложат три варианта оформления интерьера — базовый, люксовый и спортивный.
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Автоновости , FAW
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