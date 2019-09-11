General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей в США

General Motors отзовет около 3,5 млн автомобилей в США

Руководители крупного автомобильного концерна General Motors официально подтвердило начало отзывной кампании, которая пройдет в США.

Согласно официальным данным, под отзыв попадает более 3,46 миллиона автомобилей. Если говорить по моделям, то под процедуру возврата попали внедорожники (SUV) и пикапы.

Причиной такого крупного отзыва становятся выявленные проблемы с тормозами, которые могут привести к различным сложностям, в том числе возникновению аварийных ситуаций.

Производители настоятельно просят не игнорировать полученные уведомления, в противном случае они снимают с себя ответственность за работу тормозов. Все выполнение ремонтные работы будут осуществлены за счет компании.