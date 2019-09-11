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General Motors отзовет около 3,5 млн автомобилей в США 

Car.ru + ещё 3 51 минуту назад
General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей в США
Фото: car.ru
Руководители крупного автомобильного концерна General Motors официально подтвердило начало отзывной кампании, которая пройдет в США.
Согласно официальным данным, под отзыв попадает более 3,46 миллиона автомобилей. Если говорить по моделям, то под процедуру возврата попали внедорожники (SUV) и пикапы.
Причиной такого крупного отзыва становятся выявленные проблемы с тормозами, которые могут привести к различным сложностям, в том числе возникновению аварийных ситуаций.
Итак, владельцы автомобилей Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon, реализованных в период с 2014 по 2018 год включительно, получат официальные письма, согласно которым должны будут предоставить свои машины официальным дилерам на диагностику и выполнение ремонтных работ в случае необходимости.
Производители настоятельно просят не игнорировать полученные уведомления, в противном случае они снимают с себя ответственность за работу тормозов. Все выполнение ремонтные работы будут осуществлены за счет компании.
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Автоновости , Cadillac Escalade , GMC Sierra , Chevrolet , Cadillac , Chevrolet Tahoe , Chevrolet Silverado , GMC Yukon , Chevrolet Suburban
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