Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые: в летние дни автомобильные выхлопы отравляют воздух сильнее 

ИД «Собеседник» 46 минут назад
Летом автомобильные выхлопы отравляют воздух сильнее
Фото: globallookpress.com
В жаркие дни выхлопы от дизельных автомобилей, включая даже новые модели стандарта Euro 6, намного усиливаются.
Исследование показало, что дизельные двигатели стандартов Euro 5 и Euro 6 выделяют на 20% больше окисей азота в те дни, когда температура поднимается выше +30 °С. Результаты этого исследования позволяют предположить, что и без того страдающие от сильных автомобильных выхлопов города могут представлять дополнительную опасность для своих обитателей в летнее время.
Наблюдения показали, что в жаркую погоду выхлопы от целого ряда транспортных средств, включая мотоциклы, которые порой считают «зелёной альтернативой» автомобилей, бывают значительно более высокими, чем те, что фиксируются в лабораториях, когда изначально оценивается степень вредности выхлопов. Мотоциклы и другие транспортные категории этой категории часто выделяют монооксид углерода и окиси азота во много раз больше, чем последние поколения бензиновых и дизельных двигателей в автомобилях.
Ранее наука доказала, что вредные выбросы в целом увеличивают риск опухолей, болезней сердца и легких.
Московский каршеринг
ИД «Собеседник»: последние новости
Эксперты прогнозируют повышение цен на авторынке из-за увеличения утильсбора Эксперты прогнозируют повышение цен на авторынке из-за увеличения утильсбора Виновник смертельного ДТП с беременной женщиной приговорен к шести годам Виновник смертельного ДТП с беременной женщиной приговорен к шести годам Челябинец просит признать его банкротом после столкновения с "Роллс-Ройсом" Челябинец просит признать его банкротом после столкновения с "Роллс-Ройсом"
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей в США
General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей в США
Чиновница требует деньги с родителей сбитого ею ребенка
Чиновница требует деньги с родителей сбитого ею ребенка90
Разбилась следователь МВД по особо важным делам
Разбилась следователь МВД по особо важным делам44
Свадебный автомобиль проехался по Можайке задним ходом
Свадебный автомобиль проехался по Можайке задним ходом
Автобус опрокинулся на трассе в Красноярском крае
Автобус опрокинулся на трассе в Красноярском крае
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
00:18
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
ДТП
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение