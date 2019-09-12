Названы самые популярные кроссоверы в Москве 

Аналитическое агентство "Автостат" выявило хит продаж среди паркетников в августе нынешнего года.
Среди москвичей наиболее востребованным оказался Nissan Qashqai — жители столицы приобрели 726 таких новых машин, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место у Hyundai Creta — "кореец" удерживает его несколько месяцев подряд и в августе разошелся тиражом в 670 экземпляров (+31%). На третьей строчке расположился Volkswagen Tiguan (537 автомобилей, +13%).
В первую десятку также вошли Skoda Kodiaq (473 шт. ; +33%), Kia Sportage (449 шт. ; +17%), Renault Kaptur (423 шт. ; -7%), Toyota RAV4 (381 шт. ; +2%), Mazda CX-5 (370 шт. ; +37%), Mitsubishi Outlander (357 шт. ; +26%) и Nissan X-Trail (352 шт. ; -12%). Всего за август в Москве было продано 10 тысяч кроссоверов.