Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые популярные кроссоверы в Москве 

Авторамблер + ещё 3 3 часа назад
Названы самые популярные кроссоверы в Москве
Фото: Авторамблер
Аналитическое агентство "Автостат" выявило хит продаж среди паркетников в августе нынешнего года.
Среди москвичей наиболее востребованным оказался Nissan Qashqai — жители столицы приобрели 726 таких новых машин, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место у Hyundai Creta — "кореец" удерживает его несколько месяцев подряд и в августе разошелся тиражом в 670 экземпляров (+31%). На третьей строчке расположился Volkswagen Tiguan (537 автомобилей, +13%).
В первую десятку также вошли Skoda Kodiaq (473 шт. ; +33%), Kia Sportage (449 шт. ; +17%), Renault Kaptur (423 шт. ; -7%), Toyota RAV4 (381 шт. ; +2%), Mazda CX-5 (370 шт. ; +37%), Mitsubishi Outlander (357 шт. ; +26%) и Nissan X-Trail (352 шт. ; -12%). Всего за август в Москве было продано 10 тысяч кроссоверов.
ГИБДД ужесточит правила получение прав на мотоцикл
Авторамблер: последние новости
ОСАГО для образцовых водителей может подешеветь в четыре раза ОСАГО для образцовых водителей может подешеветь в четыре раза Стала известна цена нового тягача КамАЗ Стала известна цена нового тягача КамАЗ В России начнут массово штрафовать машины с иностранными номерами В России начнут массово штрафовать машины с иностранными номерами
Автоновости , Hyundai , Renault Kaptur , Nissan , Kia Sportage , Nissan X-Trail , Kia , Hyundai Creta , Nissan Qashqai , Toyota , Mazda , Mazda CX-5 , Skoda Kodiaq , Volkswagen , Renault , Skoda , Volkswagen Tiguan , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander , Toyota RAV4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никас Сафронов попал в ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
Стала известна цена нового тягача КамАЗ
Стала известна цена нового тягача КамАЗ1
Минфин назвал стоимость ОСАГО для «идеального водителя»
Минфин назвал стоимость ОСАГО для «идеального водителя»17
Автомобиль столкнулся с тепловозом в Дагестане
Автомобиль столкнулся с тепловозом в Дагестане1
«Убил и скрылся»: почему суда после ДТП три года ждут
«Убил и скрылся»: почему суда после ДТП три года ждут1
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
00:18
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
ДТП
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение