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Новый Suzuki S-Presso готовится стать одним из самых дешевых кроссоверов компании 

Car.ru 2 часа назад
Suzuki готовит самый бюджетный кроссовер
Фото: Car.ru
Появились фото самого бюджетного кроссовера S-presso от Suzuki.
Руководство бренда уже готово презентовать самый дешевый кроссовер. Фанаты бренда впервые смогли увидеть фотографии нового транспортного средства.
Задние фонари кроссовера квадратные, клиренс достаточно высокий. Также аналитики отметили высокую линию остекления. Уже есть информация о том, что автомобиль могли построить на базе Heartect.
В салоне транспортного средства просторно, а потолок не будет «давить» даже высоким людям. Внешний же дизайн готовятся украсить диски с радиусом 14 дюймов.
Уже известно, что Suzuki S-Presso получит атмосферный двигатель, максимальная мощность которого 68 лошадиных сил. В паре с мотором МКПП, в некоторых комплектациях установлена «автоматика».
Окончательных цен на кроссовер еще не определено, но аналитики считают, что автомобиль будет стоить не более 500 000 рублей.
Самым дешевым стать у новинки не получится, ведь в линейке транспортных средств от Suzuki уже есть модель Alto, ее можно приобрести на индийском рынке за 294 000 рупий, это 270 000 в рублях.
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Автоновости , Suzuki
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