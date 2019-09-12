Минфин назвал стоимость ОСАГО для «идеального водителя»

Новая система тарификации ОСАГО сможет снизить цену полиса для идеального водителя в 3–4 раза. Как отмечает «Российская газета», об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев . Правда, под необходимые критерии подпадают немногие. Отмечается, что «идеальный водитель» должен быть моложе 50 лет, иметь водительский стаж 30 лет, а также ни разу не оказываться в статусе виновника ДТП. Помимо этого, на его авто должен стоять тахограф.

Вот для такого суперводителя полис будет стоить 2500 рублей. Сейчас ОСАГО обходится в среднем в 5300 рублей. Получить скидку можно будет, когда Дума примет закон об индивидуальных тарифах для каждого автомобилиста.

Напомним, в ноябре прошлого года Центробанк утвердил порядок применения страховщиками новых правил расчета коэффициентов «возраст — стаж», а также предельных размеров базовых ставок тарифа по ОСАГО. Принятый ЦБ документ расширил коридор базового тарифа до 2746–4942 руб.

Ранее НСН писала, что водителей с электронным ОСАГО освободят от обязанности иметь при себе бумажную версию полиса. Соответствующие поправки разработали в МВД для перечня документов, предоставляемых сотрудникам полиции в ходе проверки.

Согласно поправкам, полис можно будет предъявить на любой удобном электронном носителе. В случае необходимости проверки его подлинности сотрудники дорожной службы вправе сделать запрос информации в системе страхования.