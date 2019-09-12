«Иностранцев» в России начнут массово штрафовать

В России начнут массово штрафовать машины с иностранными номерами

Лихачи на машинах с зарубежными номерами в большинстве случаев "невидимы" для руки закона. Причем, таких немало — за минувших полтора года, по данным столичного правительства, в Москве водители на машинах с иностранными номерами совершили 1,86 млн нарушений. Наказать удалось только в 28,8 тысячах случаев, поскольку в остальных ситуациях (более 98,8%) отсутствовали данные на собственников транспортных средств. Больше всего грешков на совести водителей машин с Украины (24 тыс. машин), из Армении (1,75 тыс.) и Молдавии (1,47 тыс.). Когда транспортное средство прибывает из Белоруссии или Казахстана, то на границе и вовсе не фиксируются сведения о них. Подвижки в данном направлении делаются — с 2018 года в силу вступило межправительственное соглашение между РФ и Белоруссией об обмене информацией о нарушителях, но протокола обмена пока что нет.

Проблему нарушителей-иностранцев не могут решить уже очень давно, но, похоже, жернова правосудия постепенно набирают обороты. В июне президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Госсовета по безопасности движения поставил перед правительством задачу «принять меры по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков» до 1 февраля 2020 года.