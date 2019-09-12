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Стала известна цена нового тягача КамАЗ 

Авторамблер 2 часа назад
Стала известна цена нового тягача КамАЗ
Фото: Авторамблер
Грузовик с индексом 54901 в базовой комплектации будет стоить от 6,5 млн рублей. В стоимость войдет трехлетний сервисный контракт.
Показ новых красавцев состоялась на выставке "Комтранс", но машины уже ездят по дорогам. Предприятие построило сотню экземпляров для тестовой эксплуатации и передала их перевозчикам. Тягачи оснащены рядными шестицилиндровыми дизельными двигателями мощностью 450 л.с. и автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF TraXon.
Среди других особенностей магистрального тягача новая рама из высокопрочных сталей, переднюю ось с необслуживаемыми ступицами, рассчитанная на нагрузку в 9 тонн и электрогидроусилитель руля.
Массовое производство начнется в следующем году, причем производитель уже заключил два крупных контракта на поставку машин в 2020-2021 годах столичной компании "Транспортные технологии" и калужской GTL — они получат пятьсот и две тысячи тягачей соответственно.
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