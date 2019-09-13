Росстандарт: на каждой пятой заправке в России недоливают бензин

Каждая пятая (19%) автозаправка в России недоливает топливо своим клиентам. К соответствующим выводам пришел Росстандарт, который провел масштабную проверку 300 АЗС в стране.

«Нарушения были зафиксированы в 39 случаях. При этом почти на каждой 10-й АЗС обнаружены некачественный бензин и дизель — это 9% заправок, или 33 случая из 366», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Отмечается, что тесты проводились как в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС. В Росстандарте также подчеркнули, что недолив топлива на АЗС проверяется ведомством планово, с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово — в присутствии представителя заправки. В целом же в России в последнее время заметно выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на АЗС.

Ранее сообщалось, что Росстандарт совместно с министерством промышленности и торговли РФ планируют в текущем году внести в Госдуму законопроект об оборотных штрафах за недолив бензина на АЗС. В сентябре 2018 года госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила законопроект, предполагающий введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывал, что законопроект удастся внести на рассмотрение в весеннюю сессию Госдумы, чтобы закон заработал в 2019 году. Однако в итоге этого так и не произошло.

До этого «URA.RU» рассказывало о том, что в России началось уголовное преследование за недолив топлива на заправках. Так, в Астраханской области вынесли приговор 15 гражданам, промышлявшим подобным образом.