Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дилеры предложили сертифицировать автосервисы 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Дилеры предложили сертифицировать автосервисы
Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Ассоциация автодилеров РоАД выступила с предложением ввести в России систему сертификации автосервисов исходя из их оснащённости и компетентности работников.
По данным РоАД, около 80% это рынка на сегодняшний день находится в «серой» зоне, что создаёт опасность для дорожного движения из-за несоответствия прошедшего ремонт или ТО транспортного средства техрегламентам и требованиям безопасности, передаёт РИА Новости.
Систему сертификации предложено сделать многоуровневой: базовый уровень можно будет получить, подав заявление, а для технически сложных работ придётся оформить специальный допуск в соответствии с требованиями автопроизводителей.
Как писал News.ru ранее, Минтранс РФ выступает против запрета на эксплуатацию старых коммерческих автомобилей. Ввести такое ограничение предложили в Госдуме.
ГИБДД ужесточит правила получение прав на мотоцикл
News.ru: последние новости
Росстандарт выяснил частоту недолива на автозаправках Росстандарт выяснил частоту недолива на автозаправках Водителей с детьми в машине будут строже наказывать за нарушения ПДД Водителей с детьми в машине будут строже наказывать за нарушения ПДД Россия снизила пошлины на легковые автомобили Россия снизила пошлины на легковые автомобили
Автоновости , Госдума , Минтранс РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские заправки уличили в недоливе топлива
Российские заправки уличили в недоливе топлива3
Никас Сафронов попал в ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП4
Стала известна цена нового тягача КамАЗ
Стала известна цена нового тягача КамАЗ1
Минфин назвал стоимость ОСАГО для «идеального водителя»
Минфин назвал стоимость ОСАГО для «идеального водителя»19
Названы самые популярные кроссоверы в Москве
Названы самые популярные кроссоверы в Москве
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
00:18
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
ДТП
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение