Дилеры предложили сертифицировать автосервисы

Ассоциация автодилеров РоАД выступила с предложением ввести в России систему сертификации автосервисов исходя из их оснащённости и компетентности работников.

По данным РоАД, около 80% это рынка на сегодняшний день находится в «серой» зоне, что создаёт опасность для дорожного движения из-за несоответствия прошедшего ремонт или ТО транспортного средства техрегламентам и требованиям безопасности, передаёт РИА Новости.

Систему сертификации предложено сделать многоуровневой: базовый уровень можно будет получить, подав заявление, а для технически сложных работ придётся оформить специальный допуск в соответствии с требованиями автопроизводителей.