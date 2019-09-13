«Когда папа выпил»: чиновник посадил ребенка за руль

Член комиссии по вопросам безопасности движения при губернаторе Воронежской области Александр Филимонов был заподозрен в том, что посадил за руль своего несовершеннолетнего сына и дал ему вести машину по трассе. Однако сам чиновник опроверг эту информацию. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

На канале было размещено видео, на котором ребёнок управляет машиной, предположительно на трассе М4 «Дон», при этом на спидометре отражается скорость 100 км/ч. В это время мужчина, который ведёт съёмку, говорит: «Вот что значит, когда папа есть, папа выпил, а есть еще сын, который может ездить».

В комментарии к видео Telegram-канал уточняет, что, по данным воронежских СМИ, голос предположительно принадлежит члену комиссии по вопросам безопасности движения при губернаторе Алексею Филимонову

В свою очередь сам Алексей Филимонов назвал «Подъему» видео с сыном за рулём — фейком. https://t.me/pdmnews/20576

«Это фейковое видео. Придумали. Комментариев никаких не могу дать. Никаким советником губернатора я не являюсь, поэтому извините», — заявил он.

По данным ТАСС, в пресс-службе правительства Воронежской области заявили, что ведется проверка информации, подчеркнув при этом, что «факт возможного противоправного деяния должен быть объективно доказан».