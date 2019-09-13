«Когда папа выпил»: чиновник посадил ребенка за руль 

Член комиссии по вопросам безопасности движения при губернаторе Воронежской области Александр Филимонов был заподозрен в том, что посадил за руль своего несовершеннолетнего сына и дал ему вести машину по трассе. Однако сам чиновник опроверг эту информацию. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».
На канале было размещено видео, на котором ребёнок управляет машиной, предположительно на трассе М4 «Дон», при этом на спидометре отражается скорость 100 км/ч. В это время мужчина, который ведёт съёмку, говорит: «Вот что значит, когда папа есть, папа выпил, а есть еще сын, который может ездить».
В комментарии к видео Telegram-канал уточняет, что, по данным воронежских СМИ, голос предположительно принадлежит члену комиссии по вопросам безопасности движения при губернаторе Алексею Филимонову.
В свою очередь сам Алексей Филимонов назвал «Подъему» видео с сыном за рулём — фейком. https://t.me/pdmnews/20576
«Это фейковое видео. Придумали. Комментариев никаких не могу дать. Никаким советником губернатора я не являюсь, поэтому извините», — заявил он.
По данным ТАСС, в пресс-службе правительства Воронежской области заявили, что ведется проверка информации, подчеркнув при этом, что «факт возможного противоправного деяния должен быть объективно доказан».
«Если факт правонарушения со стороны Алексея Филимонова, члена совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе, подтвердится, то региональные власти примут решение исключить его из совета», — пояснил представитель пресс-службы.