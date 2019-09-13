Когда немецкого «убийцу» Tesla привезут в Россию

Немецкого «убийцу» Tesla привезут в Россию

Сенсационный электрокар появится на отечественном рынке в сентябре 2020 года.

О планах по продвижению у нас "убийцы" Tesla изданию Autonews.ru сообщил глава российского представительства Porsche доктор Томас Штэрцель . По его словам, "электричку" планируют продавать в столице, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и в Новосибирске.

Продажи Taycan начнутся в сентябре следующего года, причем за оставшиеся месяцы компания планирует реализовать сотню экземпляров, а в 2021-м компания поставила себе целью продать 200 экземпляров. Кстати, в конце следующего года линейка пополнится версией Taycan Cross Turismo со стилистикой а-ля спортуниверсал.

Новинка уже выпускается на заводе в Цуффенхаузене. Для заказа уже доступны две представленные версии Turbo и Turbo S, которые стоят от 10 643 тысяч рублей и 12 943 тысяч рублей. Позже дебютируют модификации поскромнее и подешевле. Топовый вариант разменивает сотню за 2,8 с, а Turbo — за 3,2 с. Запас хода обеих электрокаров в ездовом цикле WLTP достигает 450 км.