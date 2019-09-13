Госавтоинспекция Москвы изучает видео с участием свадебного катафалка телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщает ТАСС.
«В настоящее время Госавтоинспекция Москвы изучает данное видео, распространенное в сети интернет», — пояснил представитель ГИБДД.
По данным РЕН ТВ, сегодня Собчак и Богомолов приехали к одному из загсов Москвы на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». При этом багажник машины был открыт. Жених и невеста не ответили на вопросы журналистов о том, чем объясняется выбор автомобиля и какой будет тематика торжества.