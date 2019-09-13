На автомобиль звезды «Интернов» наложили арест

Актер из «Интернов» оплатил 139 штрафов ради сохранения машины

Актер Илья Глинников за один день погасил задолженности на 100 тысяч рублей, чтобы приставы не изъяли его машину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк» погасил за сутки 139 штрафов за превышение скорости.

Так как он тянул оплатой, приставы наложили арест на машину артиста Infiniti G37. После оплаты долга арест был снят, отмечает Telegram-канал.