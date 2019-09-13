На автомобиль звезды «Интернов» наложили арест

Актер Илья Глинников за один день погасил задолженности на 100 тысяч рублей, чтобы приставы не изъяли его машину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк» погасил за сутки 139 штрафов за превышение скорости.
Так как он тянул оплатой, приставы наложили арест на машину артиста Infiniti G37. После оплаты долга арест был снят, отмечает Telegram-канал.
В свою очередь Teleprogramma.pro отметила, что Глинников не впервые попадает в неприятную ситуацию за рулем. Год назад на него написал заявление в полицию сотрудник одной из АЗС столицы. Как сообщил мужчина, артист заправил машину и скрылся, не оплатив бензин.