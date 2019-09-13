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Компания Audi планирует значительно сократить свой модельный ряд 

Car.ru 2 часа назад
Audi вдвое сократит модельный ряд
Фото: Car.ru
Брэм Шот, являющийся исполнительным директором известной компании Audi, заявил, что модельная линейка марки вскоре уменьшится в два раза.
Весь модельный ряд автобренда оптимизируют, чтобы развивалась «зелёная» линейка транспортных средств.
В настоящее время количество версий авто немецкого бренда снизилось примерно на 27 процентов. На этом компания не собирается останавливаться. Автомобильный бренд намеревается уменьшить количество моделей в два раза.
Брэм Шот в интервью западным журналистам объяснил, что важно данными действиями не навредить показателям реализаций авто на рынках разных государств. Например, успешно подаваемые модели на территории Европы могут неудачно реализовываться в КНР.
Ряд версий Audi наделят электрифицированными силовыми установками. При этом часть модификаций могут вообще уйти с рынка.
К примеру, спорткар версии R8 следующей генерации получит гибридные либо полностью электрические силовые агрегаты.
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Автоновости , Audi
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