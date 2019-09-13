Audi вдвое сократит модельный ряд

Компания Audi планирует значительно сократить свой модельный ряд

Брэм Шот, являющийся исполнительным директором известной компании Audi , заявил, что модельная линейка марки вскоре уменьшится в два раза.

Весь модельный ряд автобренда оптимизируют, чтобы развивалась «зелёная» линейка транспортных средств.

В настоящее время количество версий авто немецкого бренда снизилось примерно на 27 процентов. На этом компания не собирается останавливаться. Автомобильный бренд намеревается уменьшить количество моделей в два раза.

Брэм Шот в интервью западным журналистам объяснил, что важно данными действиями не навредить показателям реализаций авто на рынках разных государств. Например, успешно подаваемые модели на территории Европы могут неудачно реализовываться в КНР.

Ряд версий Audi наделят электрифицированными силовыми установками. При этом часть модификаций могут вообще уйти с рынка.

К примеру, спорткар версии R8 следующей генерации получит гибридные либо полностью электрические силовые агрегаты.