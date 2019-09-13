Беспилотные автомобили получили защиту от насекомых

Транспорт с автономным управлением ориентируется в пространстве с помощью комплекса камер, лидаров и радаров, которые имеют линзы и сенсоры. Поскольку, в отличие от лобового стекла, они не оснащены собственными дворниками, а поездки на обычные автомойки, во-первых, требовались бы слишком часто, во-вторых, были бы опасны для оборудования, инженерам Ford пришлось разработать особое решение для защиты электроники от пыли, грязи и насекомых.

Первым вариантом стала "воздушная завеса", которая во время движения автомобиля с помощью потоков воздуха отводила насекомых от сенсоров. При этом "воздушная завеса" не гарантировала полной защиты от попадания насекомых на сенсоры, поэтому в Ford подготовили другое решение.

Более эффективной стала конструкция с омывающими насадками, которые распыляют стеклоомыватель. Особые алгоритмы отслеживают степень загрязнения сенсоров, подавая команды на подачу жидкости только туда, где это необходимо. Затем сенсоры просушиваются с помощью сжатого воздуха.

Предложенные инженерами решения уже прошли тесты в лесах на западе Северной Америки. Затем проверять их будут на третьем поколении беспилотников Ford, которые будут тестироваться на улицах Детройта, Питтсбурга, Майами и Вашингтона (округ Колумбия). В компании намерены оценить эффективность технологии во всевозможных погодных и климатических условиях, прежде чем подготовить оптимальный вариант для серийных беспилотных автомобилей.